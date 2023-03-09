Омичи жалуются на редкие маршрутки № 392 и № 212

В Омске продолжается внедрение новой маршрутной сети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На редкие маршрутки № 392 и № 212 пожаловались омичи. Свое возмущение они выразили в паблике «Омск ВК».

Интервал движения на некоторых направлениях достигает 60 минут. Многим приходится ждать необходимый транспорт, замерзая на остановках.

Между тем, на негодование омичей оперативно отреагировали в городской администрации. Чиновники подчеркнули, что причиной тому неукомплектованность маршрута водительским составом.

- В настоящее время отсутствие запланированного количества автобусов по маршруту № 392 и значительное нарушение планового интервала движения обусловлено неукомплектованностью маршрута водительским составом. При этом, перевозчик предпринимает всевозможные меры по укомплектованию маршрута водительским составом. Приносим извинения, хорошего дня, - прокомментировали в мэрии.

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