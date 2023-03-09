13 водителей ездили 8 марта за рулем пьяными по Омской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

По Омской области за рулем пьяными 8 марта ездили 13 водителей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Все нарушители были пойманы, оштрафованы, а их автомобили отправлены на стоянки. Также омичей лишат водительских прав.

– Госавтоинспекция Омской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет, – рассказали в ГИБДД.

По данным ведомства, на территории региона в этом году уже произошло 12 аварий с участием водителей с признаками опьянения. Тогда пострадало 23 человека.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru