Депутаты Горсовета предложили сделать парк 300-летия Омска развлекательным

Депутаты считают, что развлекательное направление будет омичам интереснее в парке, чем спорт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развлекательным сделать парк 300-летия Омска предложили депутаты Горсовета. Это было озвучено 9 марта на заседании комитета по вопросам экономического развития.

Концепцию представил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня. Он подчеркнул, что территория отдыха должна стать спортивно-ландшафтной: с беговыми дорожками, спортивными и детскими площадками. Однако, предложение чиновника не приглянулась народным избранникам.

– То, что парк им. 300-летия Омска позиционируется как спортивно-ландшафтный, – это несправедливо и в корне ошибочно. Кто из присутствующих по утрам бегает или бродит по тропам здоровья? Дмитрий Александрович, мы с вами взрослые люди и понимаем: ни на какую тропу здоровья, лубочное плетение лаптей, изготовление деревянных ложек вы никогда не найдете инвестора. Никогда! А вот на открытый бассейн, на мангальные зоны, на качели, карусели – да. О каком спорте мы говорим?! А развлекуха (извините за сленг) будет работать. И инвесторов будет вал, - цитируют «Коммерческие вести» Валерия Путинцева.

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