Водителя и сноубордиста, рассекающих по улице Ленина в Омске, оштрафовала ГИБДД

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Госавтоинспекця оштрафовала участников опасного перформанса на улице Ленина. Напомним, накануне сноубордист, пристегнутый к машине, катался по оживленной магистрали. Видео появилось в группе «Аварийный Омск».

- За нарушение правил перевозки пассажиров 24-летний автовладелец привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ; 34-летний «спортсмен» – по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, - отреагировали на нарушение в ГИБДД.

Всем остальным автолюбителям в полиции напомнили, что такие развлечения опасны для жизни, а также запрещены правилами дорожного движения и безопасности.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru