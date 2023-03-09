Прокуратура не нашла требуемых запасов топлива на трех омских котельных

Такое положение дел может оставить жителей без отопления. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Требуемых запасов топлива на трех омских муниципальных котельных не нашла прокурорская проверка. Об этом уточнили в ведомстве.

Как оказалось, имеющихся запасов может и не хватить до конца сезона, поэтому существует риск, что батареи у жителей станут холодными еще задолго до наступления теплой погоды.

- К числу потребителей услуг теплоснабжения, наряду с населением, относятся социально-значимые объекты, медицинские и образовательные учреждения, – уточнили в ведомстве.

Суд Омского района обязал МУП «Районные системы теплоснабжения» обеспечить на трех котельных необходимый запас топлива, исполнение контролирует прокуратура.

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