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НовостиПроисшествия9 марта 2023 8:21

Прокуратура не нашла требуемых запасов топлива на трех омских котельных

Тепловым организациям попросту может не хватить угля до конца сезона
Андрей ОБНОРСКИЙ
Такое положение дел может оставить жителей без отопления.

Такое положение дел может оставить жителей без отопления.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Требуемых запасов топлива на трех омских муниципальных котельных не нашла прокурорская проверка. Об этом уточнили в ведомстве.

Как оказалось, имеющихся запасов может и не хватить до конца сезона, поэтому существует риск, что батареи у жителей станут холодными еще задолго до наступления теплой погоды.

- К числу потребителей услуг теплоснабжения, наряду с населением, относятся социально-значимые объекты, медицинские и образовательные учреждения, – уточнили в ведомстве.

Суд Омского района обязал МУП «Районные системы теплоснабжения» обеспечить на трех котельных необходимый запас топлива, исполнение контролирует прокуратура.

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