Прокуратура не нашла требуемых запасов топлива на трех омских котельных

Такое положение дел может оставить жителей без отопления.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Требуемых запасов топлива на трех омских муниципальных котельных не нашла прокурорская проверка. Об этом уточнили в ведомстве.
Как оказалось, имеющихся запасов может и не хватить до конца сезона, поэтому существует риск, что батареи у жителей станут холодными еще задолго до наступления теплой погоды.
- К числу потребителей услуг теплоснабжения, наряду с населением, относятся социально-значимые объекты, медицинские и образовательные учреждения, – уточнили в ведомстве.
Суд Омского района обязал МУП «Районные системы теплоснабжения» обеспечить на трех котельных необходимый запас топлива, исполнение контролирует прокуратура.
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