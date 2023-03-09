Специалисты омской «Тепловой компании» восстанавливают коммуникации в Стаханове

Фото: пресс-служба МП «Тепловая компания»

Сотрудники МП «Тепловая компания» находятся в продолжительной командировке в Стаханове. Вместе с другими коллегами других омских предприятий жилищно-коммунального комплекса они восстанавливают теплосети подшефного города.

Как отмечает главный инженер теплогенерирующего комплекса Сергей Гранкин, особое внимание уделяется социальным объектам: школам, детским садам, медицинским учреждениям. Сейчас слесари по обслуживанию тепловых пунктов Сергей Мужиченко и Виталий Лаас, электрогазосварщик Сергей Девятов и водитель Вадим Лобзин — занимаются монтажом модульных тепловых узлов, а также подготовкой сетей к новому отопительному сезону.

— Мы прилагаем все свои силы и навыки к тому, чтобы сделать работу качественно. Помимо прямых обязанностей, помогаем коллегам из смежных подразделений. Никаких разногласий и вопросов не возникает. Каждый, кто трудится на восстановлении Стаханова, понимает, что вместе мы помогаем нашим людям и вносим вклад в общее, большое дело, — рассказал Сергей Гранкин.

К слову, домой специалисты МПТК вернутся уже в апреле, когда завершат ремонтный сезон. Парни признаются, что готовы не раз отправиться в такую командировку, чтобы помочь местным жителям.

Напомним, Омская область и Стаханов подписали соглашение о сотрудничестве в июле 2022 года. Подписи под документом поставили губернатор Омского региона Александр Бурков и глава города Стаханова Сергей Жевлаков.

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