Цены на новостройки в Омске «взлетели» на 64%

Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Омске на 64% «взлетели» цены на новостройки. Такие данные приводят аналитики сайта «Авито Недвижимость».
Рост стоимость нового жилья отмечен во всех городах страны. В Омске же новостройки подорожали на 63,9%.
При этом, статистики отмечают увеличение спроса покупателей. На 8,7% стало больше омичей, которые хотели бы купить «первичку».
Между тем, фактически не изменилась стоимость жилья в Москве. Там цена поднялась составил все лишь 3,2%. В Петербурге квартиры подорожали на 9,1%.
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