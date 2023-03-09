Жительница Омской области 8 марта зарезала своего возлюбленного

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Крутинского района может отправиться в колонию за убийство своего гражданского мужа в Международный женский день. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

По версии следствия, днем 8 марта 34-летняя подозреваемая после застолья со спиртным поссорилась с 28-летнем возлюбленным. В ходе словесной перепалки сельчанка ударила его ножом. Ранее оказалось смертельным. Мужчина скончался на месте.

На данный момент сельчанку задержали. Следствие намерено обратиться в суд ходатайством о заключении ее под стражу. Расследования кровавого конфликта в светлый праздник продолжается.

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