В Омске утром 9 марта произошло 27 ДТП из-за снега, скопившегося на дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром, 9 марта, в Омске были зарегистрированы 27 ДТП, что существенно больше, чем обычно. Причиной аварий стал снег, скопившийся на дорогах после обильных осадков в последние дни.

В связи с погодным условиями, сохраняющимися на территории региона, Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными при перестроении и совершении маневров, соблюдать скоростной режим.

Отметим, по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся после обеда.

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