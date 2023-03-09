В Омске утром 9 марта произошло 27 ДТП из-за снега, скопившегося на дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня утром, 9 марта, в Омске были зарегистрированы 27 ДТП, что существенно больше, чем обычно. Причиной аварий стал снег, скопившийся на дорогах после обильных осадков в последние дни.
В связи с погодным условиями, сохраняющимися на территории региона, Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными при перестроении и совершении маневров, соблюдать скоростной режим.
Отметим, по прогнозам синоптиков, осадки прекратятся после обеда.
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