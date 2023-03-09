Омский НПЗ модернизирует коксовое производство

На Омский НПЗ поступило оборудование, изготовленное специалистами Уральского завода химического машиностроения, для проекта модернизации коксового производства.

Поставщик направил на ОНПЗ блок охлаждения готовой продукции. Агрегат изготовлен из особой конструкционной стали, которая сохраняет свои параметры при высокой температуре. Оборудование включает современные средства автоматизации и контроля за процессом производства.

«Сотрудничество с Омским НПЗ — это одно из приоритетных направлений деятельности для «Уралхиммаша». На протяжении многих лет наши предприятия являются партнерами. Мы очень рады, что замену холодильного оборудования ОНПЗ вновь доверил именно нам. Исполнение этого заказа требовало новых решений, и мы с этой задачей справились», — отметила генеральный директор «Уралхиммаша» Тамара Кобаладзе.

Реализация проекта по модернизации позволит запустить первое в России производство игольчатого кокса — сырья для металлургической промышленности. Сейчас игольчатый кокс в полном объеме импортируется. По плану строительно-монтажные работы на объекте завершаться в 2024 году.

«Модернизация Омского НПЗ построена на системном внедрении передовых отечественных технологий. Мы формируем пул заинтересованных в развитии промышленного потенциала страны поставщиков и поддерживаем устойчивый спрос на российское оборудование. Через модернизацию собственного производства ОНПЗ содействует развитию целого ряда смежных отраслей: от металлургии до тяжелого машиностроения», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.