В Омской области продолжают возводить школу на 550 мест

Фото: пресс-служба минстроя Омской области

Подрядчик продолжает строительство школы на 550 мест в Исилькуле. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Строители сейчас занимаются формирование каркаса для внутренних здания. Далее они приступят к монтажу опалобку и заливке бетоном стене лестничных площадок.

Напомним, четырехэтажное здание школы №2 возводит ООО Инженерно-Технический Центр «АСУкомплектсервис». Сдать в эксплуатацию школу планируют к концу декабря 2023 года.

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