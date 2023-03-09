В Омской области продолжают возводить школу на 550 мест

Фото: пресс-служба минстроя Омской области
Подрядчик продолжает строительство школы на 550 мест в Исилькуле. Об этом сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.
Строители сейчас занимаются формирование каркаса для внутренних здания. Далее они приступят к монтажу опалобку и заливке бетоном стене лестничных площадок.
Напомним, четырехэтажное здание школы №2 возводит ООО Инженерно-Технический Центр «АСУкомплектсервис». Сдать в эксплуатацию школу планируют к концу декабря 2023 года.
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