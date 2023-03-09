Александр Бурков: школа в омском микрорайоне «Серебряный берег» заработает 1 сентября 2024 года

Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Сергей Шелест проинспектировали стройплощадку школы на 1100 мест в микрорайоне «Серебряный Берег». Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Проект школы прошёл экспертизу. На данный момент строители проводят испытание свай. В ближайшее время их начнут забивать, — сообщил Александр Бурков.

Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

Губернатор подчеркнул, что будут приложены все усилия, чтобы сдать важный для местных жителей социальный объект раньше срока, обозначенного в контракте с подрядчиком.

Отметим, на строительство школы в микрорайоне «Серебряный Берег» выделили 1,1 миллиарда рублей. Еще свыше 217 миллионов рублей будут направлены на закупку современного оборудования для образовательного учреждения.

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