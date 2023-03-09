Омские власти отказались от идеи ввести одностороннее движение на улице Певцова

Фото: пресс-служба мэрии Омска («Яндекс.Карты»)

Омский департамент транспорта отказался от планов по корректировке схемы организации движения в районе моста имени 60-летия Победы.

По словам Вадима Кормильца, меры по оптимизации движения на подходах к метромосту оказались успешному. Именно по этой причине необходимости в введении одностороннего движения на улице Певцова нет.

— В результате проведения комплекса мероприятий по оптимизации движения на подходах к метромосту, в том числе во взаимодействии с Госавтоинспекцией, ситуация на данном участке стабилизировалась. При складывающихся дорожных условиях введение одностороннего движения на участке улицы Певцова нецелесообразно, — сказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают вести мониторинг дорожной ситуации в городе в непрерывном режиме.

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