В Омске 8 марта бесследно исчезла 83-летняя пенсионерка в красной куртке

Фото: ПСО «ДоброСпас-Омск»

В Омске разыскивают пенсионерку, которая ушла из дома в Международный женский день, 8 марта.

Руфина Кевиш 8 марта около 14:20 вышла из дома, расположенного по адресу улица Ватутина, 24 к.1 и не вернулась. С тех пор ее местонахождение ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид 83 года, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, зеленые глаза, седые волосы.

Была одета в красную куртку, белую шапку и синие штаны. При себе имела черную сумку в белый горошек.

Все, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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