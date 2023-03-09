Омск встал в девятибалльные пробки после обильных снегопадов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омск с утра вновь встал в пробки. Обильные снегопады в минувшие сутки и перекрытие Ленинградского моста на капремонт — основные причины дорожный заторов сегодня, 9 марта.

Так, по информации сервиса «Яндекс.Карты», в 8:41 пробки в городе составляли 9 баллов. На момент написания материала (9:58) на дорогах стало свободнее — 5 баллов.

Затруднения в движении наблюдаются на улицах Булатов, Думской, Интернациональной, Фрунзе, Маршала Жукова, 10-й и 11-й Ремесленных, 2-й Восточной, 3-й Енисейской (на подъездах к Метромосту), проспекте Карла Маркса и других.

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