В Омске ищут подрядчика, который отремонтирует фасад краеведческого музея за 8,7 млн руб

Фото: culture.ru
Фасад здания Омского историко-краеведческого музея, расположенного по улице Ленина, планируют отремонтировать в 2023 году.
Согласно информации на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 8,66 миллиона рублей. Подрядчик должен будет приступить к работам 10 апреля и завершить их не позднее 29 сентября этого года.
Принимать заявки на участие в аукционе будут до 15 марта. Его победителя определят 17 марта.
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