В центре Омска иномарка снесла светофор на одном из оживленных перекрестков

Фото: ЧП Омск.

Иномарка снесла светофор на одном из оживленных перекрестков в центре Омска. ДТП произошло 7 марта на перекрестке улиц Масленникова и Жукова. Фотография последствий аварии появилась в паблике «ЧП Омск». Обстоятельства ДТП пока выясняют госавтоинспекторы. Из фото видно, что автомобиль наехал на светофор, повалив опору на землю. Передняя часть машины изрядно пострадала. - На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Позднее рабочая бригада «Транссигнала» приступит к восстановлению светофора, - прокомментировали по факту случившегося в омской мэрии.