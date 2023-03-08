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НовостиПроисшествия8 марта 2023 7:16

В центре Омска иномарка снесла светофор на одном из оживленных перекрестков

Опора упала на землю, обстоятельства аварии пока устанавливают
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: ЧП Омск.

Фото: ЧП Омск.

Иномарка снесла светофор на одном из оживленных перекрестков в центре Омска. ДТП произошло 7 марта на перекрестке улиц Масленникова и Жукова. Фотография последствий аварии появилась в паблике «ЧП Омск». Обстоятельства ДТП пока выясняют госавтоинспекторы. Из фото видно, что автомобиль наехал на светофор, повалив опору на землю. Передняя часть машины изрядно пострадала. - На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Позднее рабочая бригада «Транссигнала» приступит к восстановлению светофора, - прокомментировали по факту случившегося в омской мэрии.