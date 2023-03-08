Для клумб в Советском и Кировском округах Омска мэрия закупит 100 тысяч цветов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для оформления клумб в Советском и Кировском округах Омска этим летом мэрия готова закупить больше 100 тысяч цветов. Лоты на поиск поставщиков цветочной рассады уже размещены на официальном портале Госзакупок. Победителей определят 15 марта.

- Большая часть цветов – однолетники: всего 115,5 тысяч ярких петуний, бархатцев, колеусов, сальвий, цинерарий, бегоний, виол и кохий. Многолетники в закупке представлены индийскими каннами в количестве 620 штук. Цветочную рассаду победители электронного аукциона должны поставить заказчику – городскому «Управлению дорожного хозяйства и благоустройства» - в несколько этапов в течение весеннее-летнего периода, - прокомментировали в пресс-службе омской администрации.

Кроме того, в ближайшее время на Госзакупках будут размещены еще четыре лота на поставку живых цветов для Центрального, Ленинского и Октябрьского округов.

- Городские агрономы собственными силами посеяли в муниципальной теплице более 278 тысяч семян (сальвию, бархатцы, петунию, антирринум, агератум, цинерарию). Рассаду распикировали по индивидуальным кассетам для лучшего роста и развития. Посев цветочных семян озеленители завершат в конце апреля. В целом, к летнему сезону в теплице УДХБ планируется вырастить 452,8 тысяч цветов. И это, не считая той, которую будут выращивать специально к «Флоре», - добавили в источнике.

Напомним, что первые в этом сезоне цветы городские службы озеленения высадят вблизи мемориалов уже в начале мая, чуть позже приступят к массовым посадкам цветов в открытый грунт на других городских территориях.