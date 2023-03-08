Омскую гимназию № 75 собираются ремонтировать за 113 миллионов рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске определили подрядчика, который капитально отремонтирует гимназию № 75 по улице Федора Крылова. Контракт на сумму более 113 млн рублей будет заключен с московской компанией ООО «ГАРАНТСТРОЙ», сообщает РИА «Омск-информ».

- Подрядчик проведет работы в три этапа – заменит инженерные коммуникации, утеплит и отремонтирует фасад здания и кровлю, отремонтирует перекрытия, входные площадки и ограждающие конструкции. Также в образовательном учреждении заменят двери, восстановят напольные покрытия, проведут отделку стен и потолков, - рассказывает источник.

Работы на объекте планируют закончить до 1 декабря 2023 года.