В Омске продолжат убирать снег, несмотря на праздник 8 марта

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Накануне город накрыл мощный снегопад, улицы завалило снегом. Но даже в праздничный день 8 марта дорожные службы вышли на уборку улиц.

– Ночью для предупреждения аварийных ситуаций в основном проводилась противогололедная обработка дорог и расчистка основных магистралей. С раннего утра бригады городского УДХБ продолжают работу. Снегоуборочная техника задействована во всех округах, также ведется расчистка от снега остановок, лестничных спусков и подходов к пешеходным переходам. В ночную смену выходило 127 единиц спецтехники. В день привлечено ещё 60 дорожных машин, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По данным синоптиков, снег в Омске будет идти еще минимум сутки.