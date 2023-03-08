Московский суд приговорил омского бизнесмена Константина Петренко к 5 годам колонии

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Еще в середине февраля Тверской районный суд города Москвы вынес приговор омскому предпринимателю Константину Петренко, приговорив его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 400 тысяч рублей. Об этом сообщают «Коммерческие Вести».

- Экс-председатель наблюдательного совета ПФС-Банка Петренко и учредитель ООО «ПФС-ИНВЕСТ» Песоцкий (подельник фигуранта - ред.) признаны виновными за мошенничество в особо крупном, - сообщает источник.

Обвиняемые были задержаны 11 февраля 2021 года, год просидели в СИЗО, а потом были переведены под домашний арест. Само уголовное дело было возбуждено еще 13 марта 2020 года. Речь идет о событиях 2014 года и сумме 135 миллионов рублей. Пострадавшим является президент зарегистрированного в Новгородской области ООО «Экко-Рос» Андрей Севагин. Между ООО «Экко-Рос» (заимодавец) и ООО «ПФС-Инвест» был заключен договор займа, на 135 млн рублей, на срок до 18 марта 2015 года под 4% годовых. Однако деньги возвращены не были, а были большей частью потрачены на завершение строительства многоэтажного жилого дома в Чеховском районе Московской области.

Приговор не вступил в законную силу. 27 февраля последовала апелляционная жалоба от фигурантов.