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НовостиПроисшествия8 марта 2023 6:06

В Омске в элитном доме по улице Волочаевской аварийную колонну отремонтируют к началу лета

К работам приступят в середине апреля
Наталья ВИРКУНЕН
Фото автора.

Фото автора.

В мэрии Омска сообщили, что ремонт аварийной колонны одного из подъездов элитного дома по улице Волчаевской проведут только к началу лета. Он пройдет в несколько этапов, и активные работы на объекте начнутся к середине апреля, сообщил портал НГС55.

- Рассыпающуюся конструкцию временно укрепят специальными подпорками, а после оценят прочность бетона колонны и возможность установки дополнительной арматуры, - сообщил источник.

О том, что колонна на третьем подъезде многоэтажки, которой только 13 лет, разрушается, стало известно в конце февраля. Чтобы обезопасить жильцов, всего 62 человека, было принято решение их расселить. Если ремонт пойдёт по плану, омичи вернутся в свои квартиры уже в июне.