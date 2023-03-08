Омск накрыл мощный трехдневный снегопад

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным синоптиков, Омск накрыл мощный снегопад, который продлится еще три дня. Снег уже идет второй день, и метели прекратятся только 10 марта.

По прогнозу Обь-Иртышского управления гидрометеорологии, 9 марта омичей ждет понижение температуры до -10...-15 градусов, при прояснениях до -23 градусов. Ночью без осадком, днем - мокрый снег и метели. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

- 10 марта - без существенных осадков, ночью по северной половине небольшой снег. Ночью в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный с переходом, днем на юго-западный 8-13 метров в секунду. Потепление до -1…+4 градусов. На дорогах местами гололедица, - сообщили в управлении.