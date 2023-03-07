Рождаемость в Омской области по-прежнему идет на спад

Фото: Артем КИЛЬКИН

Главное государственно-правовое управление Омской области обнародовало данные о регистрации актов гражданского состояния за февраль 2023 года. Согласно цифрам, рождаемость в регионе в этот месяц падает третий год подряд. За самый короткий месяц 2023 года в регионе на свет появились 1182 малышей, в феврале 2022 года родились 1293 детей, а 2021-го — 1341. В Омске в феврале зарегистрировали 777 детей. Больше всего из них родились в Кировском округе - 200 малышей.

Умерло в феврале 1758 жителей области. Это меньше, чем в предыдущие годы.

Также в последний зимний месяц омские ЗАГСы зарегистрировали 637 пар в регионе (из низ в Омске 460). Годом ранее браков было 763, а в феврале 2021 года — 674.

В этом месяце официально распались 606 семей в области, в 2022 году было 545 разводов, в 2021 — 532.