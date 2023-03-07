Прокуратура обязала омскую УК убрать снег с крыши общежития по улице Краснознаменной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне на скопившийся и неубранный снег на крыше общежития по улице Краснознаменной, 2А в социальных сетях пожаловались жильцы дома.

- Микрорайон Первокирпичный. Рядом с остановкой стоит общежитие, мимо которого ежедневно ходят сотни детей в школу и детский сад. На крыше лежит снег, кг 300, если прилетит кому то на голову, будет печально. Прошу администрацию города принять меры по очистке снега или натянуть ограждающую ленту. Анонимно, - написал в интернете неизвестный и приложил фото.

На жалобу обратила внимание прокуратура, после чего ведомство обязало УК «Омское ЖКХ» почистить кровлю. Предписание выполнили, но прокурорская проверка ведомства продолжается.