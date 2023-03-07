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НовостиПроисшествия7 марта 2023 13:32

Фильтр - на минимум: природоохранная прокуратура нашла весомые нарушения на местном ТЭЦ-5

Электрофильтр на омском ТЭЦ-5 работал без необходимой мощности по очистке выбросов
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Росприроднадзора провела проверку соблюдения требований в сфере охраны атмосферного воздуха на ТЭЦ-5 АО «ТГК-11». В результате были выявлены нарушения и руководителю компании вынесено представление.

- Установлено, что обществом допущена эксплуатация очистного сооружения одного из котлоагрегатов (электрофильтра) при низком напряжении электричества, что могло повлечь значительное снижение эффективности очистки загрязняющих веществ электрофильтром, работающим без необходимой мощности, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области.

Также выявлены нарушения в области охраны окружающей среды при ведении оперативных журналов.