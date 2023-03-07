В омском общественном транспорте планируют активно отлавливать безбилетников

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Директор департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец сообщил о создании структуры к 2024 году, сотрудники которой будут активно выявлять безбилетников в муниципальном транспорте. Пока в городе-миллионнике трудится всего 18 контролеров. Но станет их заметно больше.

- 2023 год у нас является переходным, потому что существует в администрации департамент контроля, который наделен на сегодняшний день полномочиями выполнения контроля оплаты проезда на общественном пассажирском транспорте. И в этой службе ведется работа над созданием сначала сектора со следующим, в планах, расширением численности контрольной службы, которая наверное в 2024 году будет приступать полноценно к выполнению работ по выявлению «зайцев», - отметил Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

Директор дептранса также уточнил, что новая контролерская система будет формироваться под систему бескондукторной оплаты проезда, ее тоже внедряют. До конца года в омских автобусах появится 40 новых валидаторов.