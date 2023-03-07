Омский «Авангард» подписал трехлетние контракты с 16-летними вратарём и нападающим

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Авангард» подписал трехлетние контракты с вратарем Иваном Юниным и нападающим Данилой Сысоевым, выступавшими в этом сезоне за молодежный ХК «Омские ястребы». Для парней это первый профессиональный контракт. Им обоим всего по 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе «Омских Ястребов», на счету Сысоева 33 игры в этом сезоне МХЛ, а Юнина — 9.

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