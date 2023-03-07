На улицы Омска выйдет трамвай, украшенный к 8 марта

Фото: Владимир Казионов.

В Омске в преддверии Международного женского дня украсили салон трамвайного вагона № 43. Он будет работать на городских маршрутах 8 марта и еще семь следующих дней.

С инициативной подарить праздничное омичам и гостям города выступила водитель трамвая Елена Игнатьева. Омичка и ранее украшала свой вагон к преддверии различных праздников.

— Я к каждому празднику украшаю свой вагон: и к Новому году, и к 8 марта и ко Дню Победы. Мне нравится дарить праздничное настроение своим пассажирам, ведь это несложно. В ответ получаю их улыбки и слова благодарности. Идеи украшения придумываю сама, сама же их и реализую, — рассказала Елена.

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