В Омской области за неделю число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омской области за неделю с 27 февраля по 5 марта было зарегистрировано 1211 случаев заражений коронавирусом. Из них 71,9% в самом Омске.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, подавляющее число заболевших (86,2%) — взрослые. На трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет приходится 66,6% всех случаев заболеваний COVID-19.

— По клиническим формам в 94% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 5,4% случаев в виде бессимптомных форм, удельный вес пневмоний составил 0,7%, — уточнили в ведомстве.

Согласно данным ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций», в половине проб, взятых на прошлой неделе, был выявлен штамм «Кракен».

Отметим, с 27 февраля по 5 марта в Омской области от коронавируса скончались 7 человек.

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