В Омской области 9 марта резко похолодает до -23 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области в ближайшие дни ожидаются сильные перепады температуры — от -23 до +4 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Так, завтра, 8 марта, ночью столбик термометра опустится до -3...-8, местами до -13 градусов. Днем существенных изменений в погоде не ожидается. В течение суток ожидаются осадки в виде снега. На дорогах местами снежные заносы, гололедица. Ветер западный, северо-западный со скорость от 8 до 13 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду.

В четверг, 9 марта, ночью температура воздуха составит -10...-15 градусов. При прояснении будет еще холоднее — до -23 градусов. Днем воздух прогреется до 0...-5 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого. На дорогах будет по-прежнему скользко. Ветер юго-восточный. Его скорость составит 8-13 метров в секунду.

В пятницу, 10 марта, погода в Омске, как и в области, порадует: осадки прекратятся и потеплеет. Так, в ночные часы будет -5...-10 градусов. Днем синоптики прогнозируют потепление до +4 градусов. Автомобилистам и пешеходам расслабляться не стоит: на дорогах и тротуарах будет скользко. Ветер южный со скоростью 7-12 метров в секунду.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru