Омскстат: за 2022 года из Омской области уехали 26 тысяч человек

Что заставляет омичей буквально убегать из региона? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 6 марта, Омскстат опубликовал предварительные данные о миграции населения Омской области в 2022 году. Цифры не радуют.

По под счетам статистиков, с января по декабрь 2022 года регион покинули 26910 человек. Число прибывших в Омской область — 17 216 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила -9 694 человек.

20 047 омичей отправились за лучшей жизнью в другие регионы России. Оставшиеся 6 863 предпочли уехать заграницу.

При этом в Омскую области приехали на постоянное место жительства 12 659 человек из различных регионов страны. Иностранцев, выбравших для жизни Прииртышье, оказалось 4 557 человек.

Примечательно, что еще 21 893 омича сменили место жительства в пределах области.

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