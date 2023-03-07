Мобилизованный юрист из Омска погиб 23 февраля в зоне СВО

Фото: Андрей Кара (Архив КП)

Омский юрист погиб в День защитника Отечества, 23 февраля, в зоне СВО. Информация об этом появилась накануне в паблике «Одесский район Омской области» во «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, 33-летний уроженец Одесского района Николай Ивашкин после школы поступил в Омскую академию МВД, которую окончил с красным диплом. В Омске мужчина работал юристом. В сентября 2022 года его мобилизовали.

Фото: паблик «Одесский район Омской области» во «ВКонтакте».

О времени и месте проведения церемонии прощания с погибшим не сообщается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru