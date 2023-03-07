Губернатор Александр Бурков к 8 марта вручил награды 30 выдающимся омичкам

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор Омской области Александр Бурков в преддверии Международного женского дня вручил награды 30 жительницам региона.

— Будущее самого региона и всей нации – в руках матерей. Я хочу, чтобы будущее нашей страны было светлым, сильным и благородным. Поэтому я желаю каждой из вас, многодетные мамы, нескончаемой доброты, любви и мудрости. Я преклоняюсь перед вами, вашими заботами и трудами. Также здесь мы видим прекрасных милых дам, которые в течение многих лет своим умением, профессиональным трудом прославляют не только Омскую область, но и всю нашу страну. У каждой из вас своя миссия. Здесь представители разных профессий: есть творческие люди, педагоги, врачи, ученые, журналисты, руководители крупных предприятий, профессионалы в сфере сельского хозяйства и экологии. Я хотел бы, чтобы ваши знания, ваш опыт работали ещё многие годы на будущее нашей страны. Каждая из вас достойна уважения, благодарности и любви. Я желаю, чтобы у вас в жизни по-прежнему были высокие профессиональные достижения, чтобы всегда рядом с вами были ваши милые дети и ваши любимые мужчины. Желаю вам здоровья, счастья, теплоты душевной, мира в доме и благополучия. От всей души поздравляю всех с заслуженными наградами и праздником – 8 Марта!, — сказал глава региона.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Так, согласно распоряжению губернатора Омской области, медалью «Материнская слава» за рождение и воспитание пятерых детей награждены Марина Брем, Наталья Догадина и Наталья Кудайбергенова. Кроме того, высокой награды были удостоены мама 7 детей Ирина Рубцова и маме 9 детей Анастасия Новикова.

В число женщин, получивших высокую оценку своей профессиональной деятельности, заслуг перед обществом, вклада в развитие отрасли, вошли работники здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта, госслужбы, деятели культуры и искусства, экологи, журналисты, финансисты.

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