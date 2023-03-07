В отношении дочки омского агрохолдинга «Дружино» завершено конкурсное производство

Организация специализировалась на выращивании овощей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкурсное производство завершено в отношении ООО «Дружино-ОПТ». Определение вынес Арбитражный суд Омской области.

Как пишут «Коммерческие вести», в ходе конкурсного производства заявлений о признании сделок должника недействительными и жалоб на действия арбитражного управляющего не поступало. Однако были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Что касается самой компании, Общество было зарегистрировано в 2015 году. Учредителем выступал «Агрохолдинг Дружино», которое основал экс-депутат Заксобрания Владимир Седельников.

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