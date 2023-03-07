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НовостиОбщество7 марта 2023 6:57

В отношении дочки омского агрохолдинга «Дружино» завершено конкурсное производство

Если никто не обжалует определение суда, то юрлицо будет ликвидировано
Андрей ОБНОРСКИЙ
Организация специализировалась на выращивании овощей.

Организация специализировалась на выращивании овощей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конкурсное производство завершено в отношении ООО «Дружино-ОПТ». Определение вынес Арбитражный суд Омской области.

Как пишут «Коммерческие вести», в ходе конкурсного производства заявлений о признании сделок должника недействительными и жалоб на действия арбитражного управляющего не поступало. Однако были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Что касается самой компании, Общество было зарегистрировано в 2015 году. Учредителем выступал «Агрохолдинг Дружино», которое основал экс-депутат Заксобрания Владимир Седельников.

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