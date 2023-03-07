Ильдар Бикмаев официально назначен директором омского департамента образования

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Сегодня, 7 марта, новым директором департамента образования был официально назначен Ильдар Бикмаев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Про Бикмаева известно, что он является кандидатом педагогических наук. Имеет опыт как преподавательской деятельности, так и муниципальной службы. С 2022 года возглавлял агентство недвижимости «Миард».

Перед новым руководителем департамента градоначальник поставил ряд задач, в том числе ремонт городских школ.

— Ключевые задачи, стоящие перед ним, — это реализация масштабных планов по ремонту школ в рамках народной программы «Единой России», развитие кадрового потенциала системы образования, эффективная организация школьного питания, — сказал Сергей Шелест.

Напомним, до января 2023 года департамент образования возглавляла Ольга Онищенко. После ее отставки ведомство покинули и ее заместители.

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