В Омске автобусы № 33, 29 и 45 станут магистральными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магистральными станут автобусы № 33, 29 и 45. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» заявил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Перевод на массовые перевозки будет происходить постепенно. К осени этого года магистральным станет автобус №33 (ул. Бархатовой - ул. 3-я Железнодорожная). На 2024 года запланированы остальные.

Такая продолжительность связана с поставками техники. Как только единиц будет достаточно, так маршрут и переведут в новый статус.

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