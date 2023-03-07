Омичам пообещали, что летом пробок станет меньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нужно всего лишь потерпеть. До лета. В этом омичей заверяет глава департамента транспорта Вадим Кормилец.

Чиновник в интервью ГТРК «Иртыш» заявил, что пробок станет меньше именно летом, когда омичи поедут в отпуск, а студенты и школьники уйдут на каникулы.

- Летом трафик снизится на 20%, поэтому пробок будет меньше. Таких заторовых ситуаций, как сейчас летом уже не будет, - пояснил Кормилец.

Напомним, после частичного перекрытия на ремонт Ленинградского моста, центр города в «часы пик» оковывают транспортные заторы. Для их снижения профильное ведомство совместно с ГИБДД корректирует работу светофоров и организацию движения.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru