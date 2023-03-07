Три человека пострадали в «лобовом» ДТП возле администрации Омска

Фото: УМВД России по Омской области

В «лобовом» ДТП возле администрации Омска пострадали три человека. Об этом рассказали в областной полиции.

Произошло всё накануне на улице Гагарина между остановками общественного транспорта «Госпиталь» и «Дом туриста».

Предварительно известно, что водитель автомобиля «Тойота Камри» при перестроении не предоставил преимущество и столкнулся с автомобилем «Киа». От удара «Киа» выехала на встречку, где врезалась в «Тойоту Корону».

- В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты Короны», а также водитель «Киа» доставлены в больницу, - уточняют в ведомстве.

Сейчас специалисты разбираются в деталях столкновения, а также выявляют виновника аварии.

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