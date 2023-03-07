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НовостиОбщество7 марта 2023 2:44

СПК «Никольск» показал главе Омской области своё молочное производство

На крупнейшей ферме Усть-Ишимског района содержать более тысячи голов КРС
Андрей ОБНОРСКИЙ
Предприятие намерено увеличивать поголовье скота за счет субсидий.

Предприятие намерено увеличивать поголовье скота за счет субсидий.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Своё молочное производство главе Омской области показал сельскохозяйственный производственный кооператив «Никольск». Об этом рассказали в правительстве региона

Предприятие по производству молока расположено в Усть-Ишимском районе. На ферме выращивают более тысячи голов крупного рогатого скота. В планах руководства увеличение поголовья за счет субсидий.

Глава региона подчеркнул, что для северных районов области необходимо разработать финподдержку на затраты производства молока. Проработкой вопроса займется министр сельского хозяйства Николай Дрофа.

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