Мемориальная доска появится на здании омской школы №103 в честь Максима Кудрина

Фото: Иван МАКЕЕВ
В честь Максима Кудрина на здании омской школы №103 появится мемориальная доска. Этот вопрос вынесен на повестку заседания Горсовета.
Гвардии полковник Кудрин погиб 9 июля в Луганской Народной Республике. Имел много боевых наград, а также участвовал в боевых действиях в Сирии.
Известно, в 2000 году он окончил школу №103 в микрорайоне Загородном. Учился в военном училище. Занимал должность заместителя командира в 106-й дивизии ВДВ.
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