Коммунальщикам приходится чистить канализации омичей ежедневно

Омичам напоминают, что унитаз - не мусорное ведро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно коммунальщики выполняют очистные работы канализации. Об это рассказывает пресс-служба Омскводоканала.

А связано это с тем, что жители города используют систему отвода в качестве мусорного ведра. Там можно найти предметы гигиены, лекарственные препараты, элементы одежды, очистки овощей, жир и даже химические вещества.

Горожан призывают по правилам утилизировать мусор и не засорять канализацию, ведь от этого страдают сами жители.

– Все это сбивается в мотки и забивает канализационные коллекторы, снижая их пропускную способность. Поступающий на насосные станции мусор выводит из строя оборудование. А сотрудники очистных сооружений канализации несколько раз в день очищают решетки от крупного мусора, «приплывающего» на объект со сточными водами, - поясняет замгендиректора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

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