Опубликован график работы омских больниц и поликлиник 8 марта

8 марта медики будут работать по измененному графику.
Фото: Игорь КОПЫТОВ
График работы больниц и поликлиник Омской области опубликовал региональный минздрав. Временные изменения касаются праздничного дня 8 марта.
В этот день обратиться к медикам можно только до обеда. Так, принимать вызовы терапевты и педиатры на дом будут с 9:00 до 14:00. Выезды организуют с 9:00 до 14:00, также как и дежурство узких специалистов.
Между тем, неотложная помощь в этот день принимает пациентов до 20.00, а вот в круглосуточном режиме продолжат работать скорая помощь и травмпункты.
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