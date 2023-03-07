Опубликован график работы омских больниц и поликлиник 8 марта

8 марта медики будут работать по измененному графику. Фото: Игорь КОПЫТОВ

График работы больниц и поликлиник Омской области опубликовал региональный минздрав. Временные изменения касаются праздничного дня 8 марта.

В этот день обратиться к медикам можно только до обеда. Так, принимать вызовы терапевты и педиатры на дом будут с 9:00 до 14:00. Выезды организуют с 9:00 до 14:00, также как и дежурство узких специалистов.

Между тем, неотложная помощь в этот день принимает пациентов до 20.00, а вот в круглосуточном режиме продолжат работать скорая помощь и травмпункты.

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