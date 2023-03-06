Омский губернатор посмотрел школу в Малой Биче с «вайфаем»

Фото: Анастасия Осипова

Школу с «вайфаем» на севере Омской области посмотрел губернатор региона. О побывал в Усть-Ишимском районе и посетил Малобичинскую среднюю образовательную школу.

В этом образовательном учреждении в 2021 году было обновление. Для школы приобрели цифровое оборудование: ноутбуки, цифровые интерактивные панели и камеры видеонаблюдения. Также там проведен высокоскоростной интернет и подключена локальная сеть Wi-Fi.

К слову, в населенном пункте планируют построить еще одну школу на 130 мест. Здание должно появиться к декабрю 2024 года.

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