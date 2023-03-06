В рейтинге кредитоспособности Омск поднялся одной строкой выше

В очередном рейтинге «Эксперт РА» омскому региону присвоен рейтинг на уровне ruА-, что на ступень выше рейтинга на уровне ruВВВ+, который агентство присваивало региону на протяжении последних четырех лет.

- Эксперты отмечают, что позиции Омской области в рейтинге поддержаны умеренно высокими экономическими и финансовыми показателями, а также в ряде случаев их позитивной динамикой. Также внимание агентства обращено на минимальные риски региона по рефинансированию обязательств, что связано в том числе с пролонгацией долгового портфеля за счет предоставления региону в 2022 году бюджетных кредитов на замещение долговых обязательств по рыночным заимствованиям. По состоянию на конец года долговой портфель региона на 75% был сформирован из бюджетных кредитов, - сообщили в минфине Омской области.

Агентство подчеркивает также умеренно низкую зависимость областного бюджета от трансфертов из федерального бюджета - доля налоговых и неналоговых доходов в доходах региона по итогам 2022 года выросла на 4,6 процентных пункта по сравнению с 2021 годом и составила 67,3%. Расходы региона в 2022 году выросли более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно с повышением рейтинга кредитоспособности региона агентство «Эксперт РА» установило паритет между рейтингом региона и рейтингом облигаций региона серии 35004, повысив его также до уровня ruА- с уровня ruВВВ+.

- В прошедшем году нам удалось качественно улучшить структуру кредитного портфеля за счет бюджетных кредитов. На протяжении последних четырех лет мы подтверждали рейтинг на одном и том же уровне, сейчас он повышен, и это дополнительный сигнал для банков-партнеров об устойчивости финансово-бюджетного состояния региона, - прокомментировал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru