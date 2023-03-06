Кадровые перестановки произошли в правительстве Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В правительстве Омской области произошли кадровые перестановки. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Судя по тексту документа, вице-губернатор Валерий Бойко взял часть полномочий экс-министра строительства Антона Заева.
Заместитель главы правительства указан в статусе заместителя председателя межведомственной комиссии федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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