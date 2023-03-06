884 литра бензина могут купить омичи на свою зарплату

Уже никто и не вспомнит «копеечный» бензин.
Фото: Андрей АБРАМОВ
На свою зарплату омичи могут купить 884 литра бензина. Такие данные приводят аналитики РИА Рейтинг.
Статистики рассчитали доступность топлива в регионах: стоимость АИ-92, а также средние заплаты, которые можно получить в том или ином субъекте федерации.
Оказалось, самыми зажиточными можно назвать жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы. Они могут позволить себе по 2 685 и 2 219 литров соответственно. В хвосте рейтинга Республика Ингушетия, где за 48,22 рубля автомобилисты могут купить лишь 586 литров.
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