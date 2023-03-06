Центробанк: в 2022 году в Омской области 18 компаний выдавали кредиты нелегально

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба ЦБ РФ по Омской области сообщила о том, что в 2022 году всего 18 компаний выдавали омичам кредиты незаконно. 15 из них использовали в качестве прикрытия вывески ломбарда. Всего в Сибирском федеральном округе за истекший год зафиксировали активную и незаконную деятельность в 171 компании. Если клиент подписывает такой договор, то может не заметить множество подводных камней: дикие процентные ставки, вынужденные залоги и прочее.

- Есть несколько способов убедиться в том, что компания работает на финансовом рынке законно. Во-первых, на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Компанию можно найти там по реквизитам. Во-вторых, в приложении «ЦБ онлайн», оно доступно для загрузки в популярных магазинах приложений. Также компанию необходимо проверить по предупредительному перечню Банка России. Если компании нет в реестрах регулятора, заключать с ней договор нельзя. Скорее всего это мошенники, — отмечает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

В легальном кредитном договоре должна быть указана именно та финансовая организация, в которую обращается клиент, а её реквизиты совпадают с данными государственного реестра. Не стоит соглашаться на другие виды договоров, например, купли-продажи, хранения, комиссии. Легально работающий ломбард обязан выдать клиенту залоговый билет или страховать имущество.

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