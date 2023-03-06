Генпрокуратура РФ обязала главу Саргатского района Омской области запустить по выходным автобусы в райцентр

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что после вмешательства Генеральной прокуратуры РФ для 900 жителей сел Михайловка и Баженово Саргатского района запущены маршруты общественного транспорта в райцентр.

- В Омской области жители этих сел раньше были лишены возможности в выходные дни доехать на общественном транспорте до районного центра. Автобусы ходили лишь пять раз в неделю, только в будни. В целях защиты прав граждан прокуратура внесла представление главе районной администрации, - сообщили в надзорном ведомстве.

После представления местная администрация была вынуждена организовать дополнительный заезд автобусов по выходным дням.

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