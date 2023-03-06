45-летняя омичка в погоне за стройной фигурой заказала капсулы с амфетамином, а получила уголовную статью

Фото: пресс-служба омской таможни.

Омские таможенники сообщили о задержании на границе с Казахстаном партии капсул с сибутрамином. Вещество относится к сильно действующим и запрещенным в России препаратам. Как оказалось, 30 капсул из соседней республики заказала 45-летняя омичка, собиравшаяся принимать препарат для похудания. Одним из побочных действий основного вещества является снижение аппетита.

- С участием кинолога таможни со служебной собакой в МПО были обнаружены и изъяты 30 блистеров с наименованием «Билайт B-Lite» с капсулами внутри. Проведенная экспертиза подтвердила, что все капсулы в своем составе содержат сильнодействующее вещество - сибутрамин общей массой 144,6 граммов, перемещение которого через государственную границу Российской Федерации ограничено действующим законодательством, — сообщает пресс-служба омской таможни.

Капсулы изъяли, на женщину завели уголовное дело за контрабанду. Теперь вместо красивой фигуры ей грозит срок от трех до семи лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.

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